En la nueva normalidad, todos los caminos llevan a la Nube

De un día para otro y sin planificarlo, la bien aceitada operación de una empresa del sector retail necesitó habilitar la comunicación remota a miles de sus colaboradores; el director de IT de una PyME vio cómo el ajustado presupuesto con el que contaba impidió generar una estrategia de respuesta a la cuarentena y se vio obligado a improvisar; una prominente startup del sector financiero se encontró frente a la necesidad de paralizar sus planes de innovación para reforzar la seguridad de su nueva normalidad a distancia. Los problemas en todos estos casos tienen un origen fácil de identificar: las prioridades de muchas organizaciones han ido desplazando hacia el futuro la transformación digital, ocupándose en muchos casos de mantener la operación andando, de optimizar los costos al máximo o incluso de seguir una filosofía de “si no está roto, no lo arregles”. Pero la llegada de la pandemia hizo evidente las fracturas en esta estrategia y forzó a muchas empresas a correr con fuerza para conseguir metas mínimas de digitalización que permitieran superar el difícil contexto.

El COVID-19 se está convirtiendo en uno de los mayores catalizadores de la transformación digital en la historia reciente. En la nueva normalidad que se aproxima en veloz carrera, no se podrá competir sin habilitar herramientas como la colaboración remota, esquemas de acceso cloud y un entorno de trabajo digitalizado. Asegurar una Experiencia del Cliente (CX) y una Experiencia del Empleado (EX) optimizadas serán factores de diferenciación fundamentales para las empresas. Lo que antes se veía como un nice to have ahora será un must.

Descubra en el siguiente whitepaper por qué es tan importante la nube para las organizaciones, y qué caminos deben recorrer para implementar las soluciones que le den la ventaja al negocio en la nueva normalidad.

