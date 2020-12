10° IT Masters vTalks: La agenda del CIO 2021 prioriza la flexibilidad y el conocimiento a fondo del cliente

Proyectar acciones para los siguientes 12 meses puede hasta parecer ingenuo tras un año completo en pandemia, pero los equipos de IT no han dejado de trabajar en sacar a flote sus organizaciones y aprovecharon el contexto de incertidumbre para empujar la innovación. El 2021 verá a empresas ya curtidas en la adversidad, con una mentalidad que responde mejor a las crisis y un salto tecnológico notorio, pero todavía con un panorama económico poco claro. ¿Qué priorizarán los CIO en este contexto?

Más de 40 líderes IT de organizaciones mexicanas respondieron a la convocatoria que IT Masters Mag hizo para su décima mesa de discusión virtual. El objetivo era compartir los aprendizajes que dejó el 2020 y definir en conjunto una agenda de acciones para enfrentar el próximo año. Ante la multitud de voces, fue necesario hacer una división en cuatro grupos, que discutieron durante una hora sus urgencias y estrategias para el 2021 y luego las presentaron a todos los invitados.

Las empresas que participaron del encuentro, patrocinado por Darktrace, Team y Stratosphere fueron: Banco Ahorro Famsa, Banco Sabadell, Basf Mexicana, Bolsa Mexicana de Valores, Cerrey, CIBanco, Dow Chemical Company, Escuela Bancaria y Comercial, Financiera Independencia, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Fovissste, Granjas Carroll de México, Grupo ADO, Grupo Aeroportuario del Pacifico, Grupo Bafar, Grupo Bursátil Mexicano, Grupo Elektra, Grupo Financiero Banorte, Grupo Flecha Amarilla, Grupo Mexicano de Seguros, Grupo PROMAX, Honda de México, Ica Fluor, Industria de Asiento Superior, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Key Quimica, Kiekert de México, La Latinoamericana Seguros, Más Seguros, Merck, MVS Multivisión, Nacional Monte de Piedad, Ofix, Organizacion Sahuayo, Probiomed, Procuraduría General de la República, Productos Rich, Provident México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Universidad del Valle de México.

Optimismo y entusiasmo respecto al próximo año es lo que se logró apreciar en las intervenciones de los IT Masters durante la décima edición de vTalks. A pesar de las muchas dificultades que presentó el año de la Covid-19, los equipos de IT respiran en su mayoría con la certeza de una labor bien cumplida. La tecnología habilitó disrupciones muy rápidas, por lo que las empresas aún se encuentran experimentando la euforía de las nuevas formas y herramientas de trabajo. Pero no solo las organizaciones vivieron estos cambios: los clientes y consumidores de todo el planeta se enfrentaron a una modificación radical en sus formas de consumo y experiencia. Nada será igual el próximo año, y los líderes IT deberán navegar al mismo tiempo entre optimizar el funcionamiento interno de sus organizaciones e identificar y satisfacer a la nueva era de clientes externos.

La agenda del CIO 2021:

Inversión en IT al alza

Demostrar el ROI será un mayor imperativo. La tecnología comprobó ser un gran aliado para el negocio en 2020, pero esto no significa que los equipos IT tengan un cheque en blanco para el próximo año. La inestabilidad económica y los ajustes que todas las organizaciones están ejecutando para calzar en la nueva normalidad implican que habrá un ojo más crítico puesto sobre cada peso que se gaste. De ahí que muchos de los participantes sugieren realizar pruebas de concepto y crear casos de negocio para tener una visualización mucho más acabada de cuándo y en qué plazo se recuperará la inversión. Dicho esto, la mayoría de los participantes coincidieron en que gozarán de aumentos de inversión y en algunos casos hasta llegará a duplicarse, pero ese dinero se destinará a tecnologías que optimicen o reduzcan los costos de operación.

Relación con proveedores redifinida: se buscan socios, especialistas y vanguardistas

Socios estratégicos más que proveedores dijeron los IT Masters, desde el primer contacto hasta la posventa. Los líderes IT quieren sentirse acompañados y poder apoyarse en sus proveedores. La pandemia detonó la renegociación de muchos acuerdos y estrechó el trabajo colaborativo entre las empresas y quienes les prestan servicios; la fórmula dio buenos resultados, así que los CIO no quieren alejarse de esa senda.

Metodologías Agile y grupos interdisciplinarios

Identificar los puntos de dolor de los usuarios internos y trabajar en conjunto. Es común que las empresas deleguen las acciones de innovación al área de tecnología, pero de acuerdo con los participantes de la mesa redonda este no es el rol que su equipo debería cumplir. IT debe funcionar como habilitador de la innovación en conjunto con los dueños de los procesos y siempre pensando en cómo añadir valor al cliente.

Cultura y mindset empresarial

Una mayor madurez tecnológica será una de las prioridades de los líderes IT, quienes consideran que existe un rezago de habilidades digitales entre los usuarios que en 2020 se vieron forzados a adoptar herramientas sin tiempo para el entrenamiento. Los líderes IT deberán aprovechar el impulso del 2020 para empujar el aprendizaje y pavimentar el camino hacia la madurez digital en toda la organización.

Experiencia del cliente, la prioridad

El reinado de la IA y el Big Data: El cliente cambió, y seguirá cambiando. Las áreas de IT pondrán parte de sus esfuerzos en conocer mejor a este nuevo consumidor y blindar a la organización para las disrupciones que se presenten en el futuro. Para esto, la automatización, la inteligencia de negocios y el big data serán centrales. Los líderes IT saben que sus organizaciones deben ser data driven si quieren optimizar el customer journey y obtener una ventaja competitiva mayor en los próximos años.

La ciberseguridad debe ser transversal

Las amenazas informáticas también crecieron mucho este año y no parecen tener intención de reducir su actividad para el siguiente. Los CIO están conscientes de que esta debe ser una prioridad, no solo ligada a acciones específicas, sino como parte de una cultura de seguridad que alcance a toda la organización. “Los ciberdelincuentes en estos últimos dos años han cambiado radicalmente. Hay que modificar la visión de la seguridad de la información en las empresas. Hoy el cibercrimen busca monetizar sus ganancias de forma muy rápida, así que más allá de preocuparse por la seguridad perimetral hay que preocuparse por la interna: concientización del personal, mucho cuidado con los ransomware y el Business E-mail Compromise. Tenemos demasiados desfalcos en empresas muy importantes”, aconsejó Oliver González Barrales, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, al final de la sesión

Estos fueron los líderes IT que amablemente participaron de la mesa:

Marcial Martínez, Humberto Enríquez, Rubén Hernández, Luis Sahagún, Beatríz Gaytán, Claudio Augusto Vivian, Norberto Galindo, Charles Eaton, Roberto Salvador Moreno, Juan Manuel Zenil, María Luisa Ayala, Lorenzo Rafael Reinoso, Adriana Cruz, Juan Manuel Márquez, Humberto Campos, Juan Francisco Martínez, Hipolito Velázquez, Enrique López, Lidia Mondragón, Martha Angélica Arana, Roberto Rodríguez, Oscar Octavio Salgado, Mario Antonio García, David Gámez, Enrique Alejandro Susarrey, Carlos González, Oscar Reyes, Claudia Julieta Galindo, José Luis Pedraza, Armando Méndez, Miguel Porfirio Camacho, José Leonardo Rodríguez, Eugenio Rafael Limonta, Rafael Pimentel, Luis Felipe Rubalcava, Elias Castellanos, Jorge Luis García, Enrique Olalde, José Luis Vilchis, Agustin Rámirez, Jesús Salvador López Portillo, Oliver González, e Iván Emilio Alonso