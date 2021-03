Un año de teletrabajo: ¿qué opinan los líderes del cambio?

Una encuesta regional revela que México es uno de los países que estaba mejor preparado para el trabajo remoto antes de la pandemia. Sin embargo, según los responsables de IT de las empresas locales, aún hay mucho por mejorar.

Recordaremos el 2020 como el año en el que todo cambió: la pandemia de COVID-19 introdujo hábitos y costumbres que permanecerán cuando la situación sanitaria sea superada. Entre los ámbitos que mayores modificaciones sufrieron se encuentra el del trabajo: incluso hay expertos que le atribuyen a esta etapa una importancia similar a la de la Revolución Industrial. El trabajo remoto es una de las costumbres destinadas a prolongarse en el tiempo.

Citrix, empresa líder en tecnología de espacios de trabajo digitales seguros, encargó un estudio a la consultora OnePoll. Equipos responsables del área de IT pertenecientes a empresas de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México, fueron entrevistados para discutir sobre el protagonismo que cobró su área en estos meses y en los desafíos que vislumbran a futuro.

A pesar de que México era uno de los países más acostumbrados al trabajo remoto (solo un 12% no había trabajado nunca bajo esta modalidad) la necesidad de migrar equipos completos en el menor tiempo posible, provocó que los encargados de IT hayan tenido que aumentar su carga de trabajo en un 53%. Una consecuencia de ello es que casi un 40% del personal de IT experimentó o experimenta aún situaciones de estrés.

Sin embargo, nueve de cada 10 líderes del área considera que su tarea hoy es más valorada que nunca. El 87% concuerda, además, con que durante la emergencia de COVID-19 su organización se ha dado cuenta de lo importante que es el área IT para la operación y los negocios. Para leer el informe completo descargue aquí el estudio y conozca en detalle los obstáculos que encuentra el sector de IT para instrumentar el trabajo remoto, y algunas de las claves para optimizarlo.

Equipamiento y seguridad

El 84% de los encuestados cree que esta modalidad de trabajo cambiará la forma en que los empleados se sienten sobre trabajar desde casa y que será prominente en el futuro. En medio de una situación que parece volverse permanente, es necesario buscar soluciones que persistan en el tiempo. Otra investigación sobre el nuevo mundo del trabajo, realizada para el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) arrojó que, en México, en el último año, un 54% de las personas que debieron trabajar desde casa experimentaron dificultades por la falta de equipamiento adecuado.

En línea con esta información, la encuesta de OnePoll para Citrix arrojó que el 85% del personal de IT consultado en México cree que su organización debería haber invertido más en el software que permita a los empleados trabajar desde remoto. Un 84% considera, además, que se debería haber invertido más en hardware.

La seguridad es, por esto mismo, una cuestión fundamental: el 82% de los entrevistados dice estar preocupado por la seguridad de la información como resultado de que los empleados trabajen desde casa, y que les preocupa el alto nivel de uso de los canales informales. Por estas razones, es esencial que las empresas doten a sus departamentos de IT con la tecnología necesaria para mantener la operación, capacitar a los empleados de otras áreas en el uso de aplicaciones y velar por la seguridad de los datos.

Finalmente resulta fundamental que los gerentes de IT adopten estrategias que permitan a sus colaboradores transformarse en aliados efectivos de otros departamentos, de manera que se contribuya colectivamente a los objetivos del negocio día tras día.