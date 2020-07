Optimizar costos IT gracias a BizDevOps

Por Ramón Salas, director regional NOLA de Dynatrace

Derivado de la nueva normalidad, las empresas se han visto orilladas a cuestionarse qué deben hacer para seguir impulsando sus negocios y paralelamente optimizar los costos de los departamentos de IT. Deben buscar nuevas formas para utilizar estos presupuestos, a través de herramientas que aseguren la eficacia mientras los ayudan a cubrir el ritmo de la creciente demanda de tráfico en sitios y aplicaciones web.

Estos servicios son prioritarios en la vida de todas las personas y en la nueva normalidad, por lo que es pertinente que estén siempre al día. Esto implica que el rol de IT ha dejado de ser el de un servicio auxiliar en las empresas para dar paso a ser un generador de valor.

¿Cómo ayudar a optimizar los costos de los departamentos de TI?

Si nuestra empresa se apoya de tecnología “vieja” puede resultar en altos costos de mantenimiento e incompatibilidad en sitios y aplicaciones web, lo que hace el manejo interno (departamentos de IT) y externo (usuarios) muy difícil. El potencial de perder los ingresos del negocio aumenta de forma considerable.

Por ello, tener una visibilidad full-stack del viaje de los usuarios en nuestras plataformas nos puede dar indicadores de hacia dónde debemos apuntar realmente el foco, para optimizar costos en donde realmente tendríamos que hacerlo. Herramientas de software inteligente, como la de Dynatrace, reúnen el monitoreo real del usuario, el monitoreo de transacciones y la reproducción de sesiones (una película del viaje del usuario) para brindarle a las empresas una vista de 360 grados de cada movimiento digital. Comprender el comportamiento de nuestros clientes es vital, así como visualizar el impacto de los problemas para optimizar no sólo los costos en nuestra empresa, sino también la experiencia de cada usuario.

A la par, el factor humano sigue siendo fundamental para una optimización, por lo que es pertinente la integración entre los departamentos de negocios, desarrollo y operaciones (BizDevOPs). Esta estrategia ayuda a romper los silos organizacionales y crea una colaboración más estrecha. acelerando los ciclos de retroalimentación entre los departamentos.

El enfoque principal de BizDevOps es facilitar la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones, para dirigir los proyectos no sólo hacia un resultado rápido y eficiente, sino hacia una conclusión exitosa desde una perspectiva de valor comercial. Una de las principales razones de los fracasos en los proyectos de desarrollo de aplicaciones responde al desfase entre el core del negocio y el desarrollo de los equipos de IT. Esto sucede por la mala definición de objetivos en la estructura y una falta en la comunicación hacia los desarrolladores sobre las necesidades de los usuarios.

La optimización de costos en los departamentos de IT en la nueva normalidad no sólo tiene que ver con la industria. Para que las empresas alcancen ese espacio de IT ágil y autónomo necesitan hacer grandes avances que rompan los silos digitales acumulados en torno a sus equipos y datos, e impulsar a la cultura de la empresa a moverse en una dirección de BizDevOps.

Sin duda, eso no es algo que sucederá de la noche a la mañana, pero es una inversión en la optimización de costos que vale la pena, ya que ofrece mejoras en productividad, eficiencia, agilidad, ciclos de lanzamiento más rápidos, una respuesta más proactiva del cliente y, en última instancia, lo mantiene un paso por delante de sus competidores.