Desmalezar su jardín digital para brindar experiencias de software excepcionales

*Por Ramón Salas, director regional de Dynatrace NOLA

Durante los últimos meses, es seguro decir que muchos de nosotros hemos pasado más tiempo en nuestros jardines. Estar cara a cara con rosales, céspedes y árboles todos los días nos ha animado a dedicar más tiempo a cuidarlos para mantener el orden.

Otro de nuestros cambios de comportamiento durante y después de la cuarentena es involucrarnos más que nunca con los servicios digitales: socializar en línea, hacer compras o pedir alimentos. Y así como queremos que nuestros jardines se vean mejor cuando pasamos más tiempo allí, también hemos comenzado a esperar más de nuestras experiencias digitales, de trabajo y socialización.

Sin embargo, la dificultad para las organizaciones que intentan proporcionar la experiencia digital perfecta para los clientes y empleados es que, al igual que un jardín, siempre habrá ‘malas hierbas’ que deben eliminarse para mantenerlo impecable y evitar que aparezcan problemas de rendimiento.

Por ejemplo, complejidad de la nube. La transacción promedio de aplicaciones móviles o web ahora cruza 37 sistemas o componentes de tecnología diferentes, y la naturaleza dinámica de las arquitecturas nativas de la nube como microservicios y contenedores también significa que las cosas cambian muy rápidamente. Como resultado, el entorno de la nube se asemeja a un gran jardín con muchas plantas en él, que pueden verse rápidamente invadidas por infraestructura redundante, cargas de trabajo excesivas y problemas de rendimiento si las organizaciones no las atienden cuidadosamente. Es casi imposible evitar por completo que surjan problemas de rendimiento, por lo que el objetivo de los equipos de IT es detenerlos antes de que afecten la experiencia del usuario.

Identificar la raíz del problema

El entorno de nube moderno proporciona beneficios de flexibilidad y escalabilidad que permiten a las organizaciones concentrarse en desarrollar nuevos servicios, crear valor comercial y mantener contentos a los clientes. De hecho, 93% de las empresas han dicho que las iniciativas de nube exitosas han llevado a una mejor experiencia del cliente. Sin embargo, aunque la nube ofrece enormes ventajas, los modelos de desarrollo modernos que permiten aumentar significativamente la velocidad y la escala dentro de los ecosistemas digitales, aportan mucha complejidad.

Con la contenedorización, por ejemplo, la nueva infraestructura está cambiando cada pocos segundos, lo que dificulta mantenerse al tanto y evitar que el «jardín» sea invadido. Las consultas a la base de datos, los errores de JavaScript y las solicitudes de servicio pueden contribuir a ralentizaciones de milisegundos que, cuando se escalan, pueden provocar una ralentización del rendimiento del front-end. Los equipos de IT terminan investigando los datos del ecosistema de la nube para tratar de comprender la causa raíz de los problemas de rendimiento. Esto no sólo agota tiempo y recursos, sino que también afecta la experiencia del usuario, ya que los equipos de TI están ocupados eliminando problemas del jardín digital, con menos tiempo para desarrollar nuevas funciones.

Lo que los equipos de IT necesitan en medio de toda esta complejidad son respuestas precisas a los problemas que requieren ser “podados». Las organizaciones pueden aprovechar la asistencia de IA para ayudarles, identificando la causa raíz para que puedan optimizar continuamente los servicios y responder a los problemas antes de que afecten al usuario. De esta manera, armados con información procesable, se puede implementar una solución al instante, ya que los equipos no tienen que perder tiempo buscando la única «mala hierba» que está afectando las experiencias de los usuarios y degradando el rendimiento de todo el ecosistema de IT.

Ofreciendo re-leaf para equipos de IT

Una vez que los equipos han encontrado la causa del problema, la siguiente etapa es «podarlo» o resolverlo. Sin embargo, la depuración manual puede convertirse en una gran y frustrante pérdida de tiempo, dado que la tarea suele ser relativamente sencilla y repetitiva, y no hay escasez de «malas hierbas», lo que dificulta la priorización de las más pequeñas. Como tal, la automatización puede ayudar a acelerar este proceso. Las organizaciones pueden crear una cultura de optimización automatizando la entrega continua y los procesos operativos. Por ejemplo, implementar runbooks automatizados para aumentar la capacidad de la nube si ocurren ciertos patrones de uso o para retirar las instancias de nube redundantes. Esto liberará un tiempo valioso para que los equipos de IT lo utilicen en proyectos de transformación digital y la entrega de nuevas funcionalidades para el negocio.

Lo más cerca posible de la perfección

Proporcionar una experiencia digital es como cuidar un jardín: siempre hay espacio para crecer y mejorar. Las organizaciones ahora enfrentan más presión que nunca para brindar nuevos servicios digitales más rápido, lo que significa que eliminar los problemas que las ralentizan es crucial. Al aprovechar la asistencia y la automatización de la inteligencia artificial, los equipos de IT pueden crear un enfoque nuevo y más eficiente para las operaciones basado en una cultura de optimización continua. Esto garantizará que no se gaste un tiempo precioso ‘manteniendo las luces encendidas’ y, en su lugar, los equipos de IT puedan enfocar su energía donde más se necesita: brindar innovación para un jardín digital en el que los empleados y clientes disfruten pasar el tiempo y que los competidores se esfuercen por plantar por ellos mismos.