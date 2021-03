Cómo afianzar la relación entre IT y el CEO

¿Qué quieren los directores generales de sus CIO? Aparentemente, que cumplan un rol mucho más protagónico que el que han tenido hasta ahora. El meteórico ascenso de los líderes IT en los últimos años sentó las bases de su influencia en el negocio, pero hoy el CEO está viendo a este directivo como su principal aliado en la organización, más incluso que a los CFO, COO y CDO.

Largo ha sido el camino para los Chief Information Officer, pero hoy se encuentran en un lugar de mayor influencia y privilegio que nunca antes. Si bien el 2020 los puso al frente de las estrategias de salvataje para el negocio, lo cierto es que la reputación de los maestros de las tecnologías de la información ya llevaba más de una década encumbrándose, y sus habilidades eran cada vez más vitales para el funcionamiento competitivo de todo tipo de empresas.

Los frutos de ese proceso ya son evidentes. Una investigación de Deloitte —que consultó a 100 CEO y 400 líderes IT en 22 industrias y 19 países— reveló que 93% de los directores generales consideran que la tecnología es importante para empujar la innovación a nivel de productos y servicios; 90% aseguró que IT es clave para hacer crecer las utilidades. Estas impresiones son incluso más optimistas que las que los propios líderes tecnológicos tienen sobre su rol.

Pero quizás la evidencia más robusta del nuevo trato entre CIO y CEO es que estos últimos ven ahora a los líderes IT como sus principales socios en la dirección estratégica. 40% de los CEO indicaron que su líder IT sería la llave maestra de la estrategia del negocio. Este porcentaje es más que lo obtenido por el CFO, CDO, COO y CMO, ¡combinados!

“El rol de un líder tecnológico no es desarrollar una visión o estrategia digital, sino integrar lo digital en la estrategia de negocios”, resumió Larry Quinlan, CIO global de Deloitte al presentar la investigación. Y no se trata solo de tener las esperanzas puestas en el CIO para el futuro, pues los resultados ya hablan por sí mismos: Las organizaciones clasificadas como “de alto desempeño”, priorizan 2.5 veces más el uso de la tecnología para alcanzar los objetivos de negocio que las empresas tradicionales. Además, el 64% considera que la capacidad de su departamento IT de responder a las tecnologías emergentes es eficiente y lidera el mercado, frente a 23% de las empresas que no pertenecen al grupo de desempeño sobresaliente.

Tres conclusiones se desprenden de los datos presentados:

El rol de IT en la organización está al tope de importancia a nivel estratégico y operativo El negocio de las empresas que otorgan a IT un rol prioritario presenta mejores resultados Los CIO deben aprovechar el contexto de confianza para afianzar la relación con la dirección y empujar con mayor seguridad sus proyectos.

El CEO, básicamente, está exigiendo a los líderes IT tomar un rol más protagónico en el negocio. Los elementos digitales de la organización no pueden ni deben existir como entes aislados, sus impactos en el negocio siempre van a ser relevantes y si no toman ventaja de la situación actual, otros CXO podrían asumir el liderazgo necesario.

Eso no implica que los CIO tengan libertad de ejecutar sus proyectos sin ningún tipo restricciones. La capitalización de la confianza del CEO se cimentará en buena información, una conciencia del rol que se está asumiendo en el negocio, y una planificación profunda. Podría decirse que es una oportunidad única para IT, pero si no responden a las altas exigencias, el departamento está en riesgo de perder su incipiente protagonismo.

Por si fuera poco, la reciente IT Masters Mind Survey descubrió que los presupuestos IT solo aumentarán ligeramente este 2021 en México. La situación global no es distinta: de acuerdo con una consulta de Gartner, los CIO verán un promedio de aumento de solo 2% en sus presupuestos del año. Así que los líderes IT estarán obligados a tener una cercanía mucho mayor con el CEO y vender muy bien sus proyectos a la junta directiva si quieren llevarlos a cabo con éxito. A continuación, algunos consejos para conseguir ese objetivo: