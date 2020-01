Cinco buenos propósitos del CIO para el 2020

Aquí algunas ideas que le pueden ser útiles a los IT Masters en sus resoluciones de año nuevo. Son pequeños cambios que ayudan a eliminar malos hábitos, a adoptar mejores prácticas y adquirir nuevas habilidades.

Si usted es como yo y como la mayoría de las personas, entre sus propósitos de año nuevo debe estar ponerse en forma, adquirir una nueva habilidad, leer más libros y ordenar donde haga falta.

Si esos mismos propósitos los aplicamos a su organización IT, quedaría más o menos así:

1.- Tire lo que no usa

Aplique el método KonMari y, de una vez por todas, ármese de valor para deshacerse de todas las aplicaciones, servidores, appliances, dispositivos y demás que no usa. Ponga encima de una mesa todos los contratos de licencias, garantías extendidas y servicios de telecomunicaciones que utiliza y revise si aún los necesita. Quizá también sea bueno tirar a la basura esas aplicaciones que alguien instaló por su cuenta y que no están autorizadas (¡al diablo el Shadow IT!).

2.- Vuélvase ágil

El enfoque Agile está permeando no solo el desarrollo de software, sino la organización IT completa. De ahí se comienza a contagiar a todas las demás áreas. Si aún no ha iniciado a aplicar el framework que está en la base de las grandes transformaciones culturales del momento, no lo piense más.

3.- Acuda a conferencias de industria

Por supuesto quiero llevar agua a mi molino. Asistir a conferencias de industria, no organizadas por un fabricante en particular, es siempre más enriquecedor porque podrá acceder a personas con distintas mentalidades y visiones del mundo.

Salga de la comodidad de su oficina (bueno, de su zona de confort) y déjese sorprender por gente de otras latitudes y distintos enfoques de adopción tecnológica. Acuda al menos a dos conferencias distintas por semestre, incluso a alguna que nada tenga que ver con IT, para refrescar las ideas y tomar inspiración de innovadores diversos.

4.- Experimente en carne propia

Muchos directivos IT se han alejado de la tecnología, al grado que hasta sus hijos se preguntan “¿no se supone que a eso te dedicas?” cuando usted no puede ayudarle a resolver un problema elemental con algún dispositivo personal. Vuelva a sus orígenes y póngase al frente de volante cuando se trate de nuevos equipos o soluciones.

5.- Atrévase a innovar con tecnología de punta

Si pensó que 5G sería el gran reto de este año, despreocúpese, porque todavía no llegará. Blockchain, por su parte, es una solución en busca de problemas, pero tendrá que buscar quién es quién en el mercado (abundan los charlatanes) y arrancar una prueba piloto. La robótica y la analítica de datos deben seguir avanzando entre sus prioridades de este año. La adopción de esquemas de DevSecOps es sin duda un must, así como mantener altos estándares en ciber seguridad. Yo hablo de probar algo realmente nuevo, en el bleeding edge de la tecnología, y ver si tiene suerte. No olvide que este año en junio se abre la convocatoria a “Las más innovadoras” y queremos verlo en el listado.

¡Feliz año tecnológico!