Maria Matarelli, experta en Agile: «Hay que adaptarse al cambio, cueste lo que cueste»

Hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo es lo que se requirió de cientos de departamentos de IT una vez que la pandemia forzó a instaurar dinámicas remotas en todo tipo de organizaciones, y es justo también la promesa que las metodologías de trabajo ágiles llevan haciendo desde hace años. Maria Matarelli, cofundadora de la Academia de Marketing Ágil, el Instituto de Agilidad Personal y speaker inaugural del próximo IT Masters Con, cree que el 2020 llegó a consolidar Agile como un método necesario para todas las organizaciones que habitan este mundo cada vez más susceptible al cambio.

Matarelli, además de su experiencia entrenando equipos y compañías en la utilización de estas metodologías, no es ajena al mundo de la tecnología empresarial. Se inició liderando proyectos tecnológicos durante varios años y con abultados presupuestos, y fue justo ahí que notó la insuficiencia de las metodologías de trabajo para enfrentar los desafíos de la actualidad. «No siempre alcanzábamos nuestros objetivos a tiempo y noté que eso era un comportamiento bastante extendido y aceptado en la industria. Cuando descubrí Agile me sorprendió cómo generaba una mejor aproximación al trabajo y cómo generaba mejores resultados al instante», comenta en entrevista con IT Masters Mag.

Si hay un concepto que define el 2020 es la incertidumbre, a solo tres meses del fin de año el mundo aún no puede responder con certeza cuándo se erradicará el COVID-19 ni cómo será el mundo que nos deje, y ahí es donde Agile despliega sus mejores armas: construyendo certezas. «Si usas Agile va a ser mucho más fácil tener un entregable a tiempo sin perder la visión del proyecto a largo plazo, es tan fácil como eso. Mientras planificamos en gran escala, podemos realizar acciones para el corto plazo, con lo que sabemos ahora. Luego podremos ver qué funciona, qué no, y cómo podemos mejorarlo, pero esa aproximación te permitirá avanzar y optimizar sin detener ningún proceso: además de ver el panorama completo tienes predictibilidad y certeza respecto a tus entregables».

Matarelli es una autora publicada, DJ profesional y ostenta más de 10 certificaciones en coaching, facilitación, administración de proyectos y entrenamiento para organizaciones, con las que ha entregado apoyo a empresas de todo el mundo. La speaker dará el puntapié inicial al IT Masters Con el próximo 28 de octubre, con su conferencia The Agile Advantage, donde recorrerá los elementos clave de la implementación de prácticas Agile a marketing, manufactura, desarrollo de software, emprendimiento, desarrollo profesional e incluso agilidad personal.

De acuerdo con Matarelli, y en la línea temática del CON, «El poder del cambio continuo», esta es una época de las épocas en las que se ha hecho más presente la importante que tiene el cambio en las organizaciones. «Lo estamos viendo mucho. Hay circunstancias para las que los negocios no tienen planes. Hemos tenido que cambiar por completo las formas en que trabajamos, nuestros objetivos y cómo los alcanzamos. Eso es lo realmente poderoso de Agile, que el cambio está integrado en la metodología misma: hay que adaptarse al cambio, cueste lo que cueste. Constantemente podemos mejorar cómo trabajamos, cómo recibimos feedback, y podemos hacer funcionar al cambio para nosotros, en lugar de enfrentarnos de golpe a él», agrega.

El mayor problema de Agile: la testarudez

Estas metodologías requieren un cambio de la cultura organizacional y una adaptación constante y planificada, pero tal parece que las empresas tienen una inercia difícil de vencer respecto a sus estrategias de operación. Matarelli relata que, a pesar de haber asesorado a compañías de todos los tamaños, industrias y latitudes, los problemas son siempre los mismos. «Si trabajas con alguien de Shangai y luego con alguien de Estados Unidos, lo obvio es pensar que sus desafíos son distintos, pero no es así. El desafíos más grande y el que me he encontrado más veces es que las empresas se van demasiado lejos y demasiado rápido del marco metodológico de referencia. Un ejemplo: es muy común que las compañías intenten adaptar SCRUM. Toman un poquito de un lado y un poquito de otro, intentan que sus ambientes previos sobrevivan. Pero los elementos centrales de SCRUM son las mejores prácticas de la industria, el lema de SCRUM es ‘Cómo hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo’, pero si llegas y cambias sus reglas, no es sorprendente que no estés consiguiendo terminar el trabajo como planeabas. ¿Dónde están nuestros equipos altamente eficientes? ¿Dónde el output que esperábamos? Pues no lo hiciste de forma correcta. No puedes esperar resultados si no sigues bien los procesos».

Es por esto que la conferencista y coach quiere empujar a las compañías a que vean cuáles son las piedras de tope que tienen que remover y qué cambios pueden implementar rapidamente para empoderar a los equipos. «Mientras más rápido asuma esto el liderazgo, más rápido se podrá crear un ambiente propicio para que el equipo alcance el éxito, sin importar los cambios que se encuentren en el camino».

En su conferencia, Matarelli hablará de las ventajas de Agile, cómo aplicar las estrategias ágiles que las más grandes compañías en el mundo están usando, cómo darle herramientas a los equipos para que operen mejor y cómo definir la dirección correcta para que el negocio alcance el éxito mediante esta metodología. Así que, las organizaciones que hayan tenido desafíos con la planificación, la replanificación, no poder entregar a tiempo u otros problemas comunes a cualquier proyecto, no pueden perderse esta oportunidad.